كابول.. انتهاء الهجوم على الفندق ومقتل المهاجمين

انتهى الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة #طالبان على فندق يؤوي أجانب في #كابول مع مقتل المهاجمين الثلاثة بعد حوالي 7 ساعات على بدء العملية، على ما أعلن مسؤول كبير في الشرطة الاثنين.

وقال قائد شرطة كابول عبدالرحمن رحيمي للصحافيين، إن "العملية انتهت"، مضيفا "قتل شرطي وأصيب 3 آخرون بجروح، لكن لم تسجل أي إصابات بين نزلاء الفندق وأفراد الطواقم العاملة فيه".

وكانت شاحنة مفخخة قد انفجرت ليل الأحد- الاثنين، أمام فندق في ضاحية كابول يرتاده أجانب ويخضع لحراسة أمنية مشددة، في اعتداء تبنته حركة طالبان كما أفادت مصادر أمنية والحركة المتمردة.

وتابع المصدر الأمني أن "شاحنة مليئة بالمتفجرات انفجرت أمام مدخل فندق نورث غيت" الواقع على الطريق الجديدة المؤدية إلى قاعدة #باغرام العسكرية الأميركية شمالي العاصمة كابول.

من جهتها، أعلنت حركة #طالبان في تغريدة عبر تويتر أنها "فجرت شاحنة مفخخة عند مدخل فندق نورث غيت".

والانفجار الذي وقع قرابة الساعة 01,30 (21,00 ت.غ الأحد) كان دويه هائلاً لدرجة أنه سمع في سائر أرجاء العاصمة الأفغانية وقد سبقه انقطاع التيار الكهربائي لبضع دقائق.

وأضافت طالبان أن التفجير "مهد الطريق أمام مقاتلين (من طالبان) مزودين بأسلحة خفيفة وقاذفات صواريخ مضادة للدروع للدخول" إلى الفندق.

وأكد المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، أن الاعتداء أسفر عن "مقتل حوالي مئة"، ممن وصفهم بالغزاة الأميركيين، في حين لم تصدر أي حصيلة عن أي مصدر آخر.

و"نورث غيت" فندق يرتاده أجانب والإجراءات الأمنية فيه مشددة، إذ إنه محاط بسور عال ويخضع لحراسة على مدار الساعة.

وهذا أول اعتداء يستهدف كابول منذ التفجير الذي نفذه انتحاريان وسط تظاهرة لأقلية الهزارة الشيعية في 23 تموز/يوليو وأوقع حوالي 80 قتيلاً و230 جريحاً وتبناه تنظيم داعش.