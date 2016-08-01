تركيا تستدعي القائم بأعمال ألمانيا بعد تظاهرة كولونيا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن قرار وزارة الخارجية التركية استدعاء القائم بأعمال السفارة الألمانية هو تحرك طبيعي للغاية في العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وقال المتحدث مارتن شيفر خلال مؤتمر صحفي اعتيادي للحكومة في برلين "لا يوجد شيء غير طبيعي" مضيفا أن السفير الألماني في إجازة. وتابع قوله "لا أعتقد أن الأمر كان يهدف لأن يكون توبيخا".

وكانت #تركيا ، قد استدعت الاثنين، القائم بالأعمال الألماني، غداة تظاهرة لأنصار الرئيس رجب طيب #أردوغان في مدينة #كولونيا ، لم يسمح له بمخاطبة الحشد عبر اتصال بالفيديو خلالها، وفق السفارة الألمانية في تركيا.

وصرحت متحدثة باسم السفارة لوكالة فرانس برس أن "القائم بالأعمال استدعي إلى وزارة الخارجية التركية في الساعة 13.00 (10.00 بتوقيت غرينتش)"، مشيرة إلى أن السفير لم يكن موجوداً.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار الرئيس التركي في كولونيا، الأحد، للتعبير عن رفض الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو على نظام أردوغان. ومنعت المحكمة الدستورية الألمانية، قبل ساعات على التظاهرة، تطبيقاً يجيز البث الحي لخطابات يلقيها سياسيون في تركيا، بينهم الرئيس، خشية إثارة حماسة الحشد.

وأثار القرار غضب تركيا، حيث اعتبره المتحدث باسم الرئاسة، ابراهيم كالين، غير مقبول و"انتهاكاً لحرية التعبير والحق في التجمع".