تركيا تلمح لإلغاء "اتفاق الهجرة"

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا ستضطر للتراجع عن اتفاقها مع #الاتحاد_الأوروبي بشأن وقف تدفق المهاجرين إلى دوله إذا لم يمنح الاتحاد المواطنين الأتراك حق السفر إليها دون تأشيرة.

وتعرض السماح بدخول الأتراك إلى دول الاتحاد دون تأشيرة إلى التأجيل أكثر من مرة بسبب خلاف بشأن تشريع تركي لمكافحة #الإرهاب وحملة أنقرة ضد المعارضين في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة.

وقال تشاووش أوغلو لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ الألمانية اليومية، إن الاتفاق بشأن وقف تدفق #اللاجئين كان فعالا بسبب "إجراءات مهمة للغاية" اتخذتها أنقرة.

وأضاف وفق إصدار مسبق للاقتباسات التي ستنشرها الصحيفة الاثنين "لكن كل ذلك يعتمد على إلغاء شرط #التأشيرة لمواطنينا الذي هو أحد بنود اتفاق 18 آذار/مارس".

وقال "إذا لم يتبع ذلك إلغاء للتأشيرة سنضطر للتراجع عن الاتفاق.. وعن اتفاق 18 آذار/مارس"، مضيفا أن الحكومة التركية بانتظار تحديد موعد دقيق لإلغاء شرط التأشيرة.

وتابع "ربما يكون ذلك في أوائل تشرين الأول/أكتوبر أو منتصفه - لكننا بانتظار موعد محدد".

وفي وقت سابق، قال جونتر أوتينغر، مفوض الاتحاد الأوروبي، إنه لا يرى أن يمنح الاتحاد الأوروبي الأتراك حق السفر دون تأشيرة هذا العام بسبب حملة أنقرة التي تلت المحاولة الانقلابية.