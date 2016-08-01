تركيا: هدفنا منع انقلاب آخر

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، الاثنين، أن #تركيا تهدف لمنع استخدام القوات المسلحة مرة أخرى في تنفيذ انقلاب بعد أن أعلنت الحكومة عن تغييرات شاملة في هيكلة الجيش خلال مطلع الأسبوع.



وجاءت تصريحاته بعد أن عزلت تركيا 1400 آخرين من أفراد قواتها المسلحة وضمت وزراء في الحكومة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد، في تحرك وضعه الرئيس رجب طيب #أردوغان حتى تصبح له السيطرة الكاملة على الجيش بعد انقلاب 15 و 16 تموز/يوليو.



كما انتقد قورتولموش، في كلمة أمام مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع الحكومة، قرار #ألمانيا منع أردوغان من إلقاء كلمة أمام تجمع مناهض للانقلاب في مدينة #كولونيا عبر رابط فيديو الأحد، واصفاً القرار بأنه ينم عن "معايير مزدوجة".

كذلك أضاف أن تركيا تدرس إعادة هيكلة أجهزة المخابرات، قائلاً إن "إعادة هيكلة وحدات المخابرات مطروح على جدول الأعمال مثلما كان الحال مع القوات المسلحة".

من جانبهم، قال مسؤولون إن أردوغان يريد أن يضع وكالة المخابرات الوطنية ورئاسة أركان الجيش تحت سيطرة الرئاسة رغم أن هذا سيتطلب تعديلاً دستورياً يحتاج لدعم من أحزاب المعارضة.