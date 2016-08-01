مقتل 5 في هجوم بسيارة ملغومة على سيارة للشرطة التركية

قالت مصادر أمنية إن خمسة من ضباط الشرطة قتلوا وأصيب أربعة آخرون عندما انفجرت سيارة ملغومة لدى مرور سيارة تقل أفرادا من الشرطة في جنوب شرق تركيا اليوم الاثنين في هجوم نفذه على ما يبدو مسلحون أكراد.

وأضافت المصادر أن أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور نفذوا الهجوم في إقليم بينجول. وقالت المصادر إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.

وتدرج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على قوائم #المنظمات_الإرهابية. ويشن الحزب #حملة_مسلحة ضد قوات الأمن في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية منذ عام 1984 سعيا للحكم الذاتي للأكراد. وقتل أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم أكراد في العنف.

واندلع العنف مجددا بعد انهيار وقف لإطلاق النار في يوليو/تموز 2015 وقتل منذ ذلك الحين #آلاف_المسلحين ومئات من #جنود_الجيش والشرطة.

وتقول جماعات حقوقية إن قرابة 400 مدني قتلوا أيضا.