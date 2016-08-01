الرئيس الألماني: ليس هناك أمن مطلق

قال الرئيس الألماني يواخيم جاوك، الأحد، إنه لا يمكن لأي حكومة أن تضمن لمواطنيها أمناً تاماً من ضربات #الإرهاب داعياً للوحدة الوطنية كأكبر حامٍ للبلاد بعد أن أسفرت هجمات على مدار الأسبوعين الماضيين عن مقتل 15 شخصا.

وأضاف الرئيس الذي كان قسّا في #ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة خلال حفل تأبين لضحايا هجوم في #ميونيخ "لا يوجد مكان على الأرض يستطيع فيه الساسة ضمان ذلك".

وأوضح أن "ما نستطيع القيام به رغم ذلك هو شيء نحتاج إلى أن نعمل عليه مرة أخرى، ألا وهو تكاتف (جهود) الجهات الحكومية ومجتمع مدني يقظ ونشط. هذا هو أفضل غطاء ممكن في مواجهة الزيادة.. في عنف المهاجمين".

وأكدت خمس هجمات متفرقة وقعت في الفترة بين 18 و26 تموز/يوليو الجاري أن ألمانيا لم تعد بمنأى عن هجمات على غرار تلك التي وقعت في فرنسا المجاورة وتبناها تنظيم #داعش .