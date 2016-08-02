أردوغان: الانقلاب الفاشل تم تدبيره من الخارج

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن سيناريو الانقلاب الفاشل في تركيا "تم تدبيره من الخارج" وذلك في خطاب ألقاه في أنقرة اتهم فيه أيضا الغرب بدعم الانقلابيين.

وقال أردوغان "هذا الانقلاب لم يكن فقط حدثا خطط له من الداخل.. إن المنفذين تحركوا في البلاد بحسب سيناريو تم تدبيره من الخارج".

وكان الرئيس التركي أعلن سابقا أن دولا أجنبية قد تكون ضالعة في الانقلاب الفاشل لكن بدون تحديدها.

ويتهم أردوغان الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة بأنه مدبر الانقلاب. وكثفت أنقرة ضغوطها على السلطات الأميركية لكي تسلمه.

وتساءل أردوغان بغضب متوجها إلى واشنطن "كيف يعقل، حين نكون شركاء استراتيجيين وأطلب منكم باسم بلدي تسليم شخص على أسس وثيقة استراتيجية أمن قومي، وتواصلون إخفاءه وايواءه؟".

وقال أردوغان إن غولن يجني 200 إلى 300 مليون دولار من المدارس التي تديرها مؤسسات تابعة له.