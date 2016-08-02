أميركا.. اعتقال شخص في ميشيغان بحوزته متفجرات

أظهرت دعوى جنائية رفعت هذا الأسبوع أن ضباطا اتحاديين معنيين بمكافحة #الإرهاب اعتقلوا رجلا من #ميشيغان عمره 29 عاما اتهم بشراء ترسانة من المتفجرات ومواد أخرى يمكنها إيقاع خسائر بشرية كبيرة.

وقالت الدعوى إن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الاتحاد اعتقلت سباستيان جريجرسون المقيم في ديترويت والذي يعرف أيضا باسم عبد الرحمن بن ميكائيل يوم الاثنين.



وأضافت أن جريجرسون متهم بحيازة عبوة ناسفة دون تسجيل وبالحصول على مواد متفجرة دون ترخيص.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محاميه الذي عينته المحكمة.

وذكرت الدعوى أن مكتب التحقيقات الاتحادي بدأ التحقيق في أبريل نيسان 2015 عندما نبه مخبر مجهول المكتب بأن جريجرسون قال إنه يمتلك قنابل ومدافع بازوكا.

وأضافت أنه اشترى خلال الشهور الستة عشر الماضية أسلحة وذخيرة ومعدات أخرى منها حامل مسدسات ومئات الطلقات لبندقية ايه.كيه 47.

كما اشترى أيضا عدة كتيبات للتدريب واشترك بعدة نشرات بشأن كيفية الافلات من الأسر "والنجاة من المواقف الخطيرة".

وذكرت الدعوى أيضا أن جريجرسون ناقش في أحاديث هاتفية مسجلة مع عميل سري لمكتب #التحقيقات الاتحادي صنع قنابل محلية وطرق مهاجمة المباني وسلطات تنفيذ القانون بعبوات ناسفة.

ولم يتضح من الدعوى ما إذا كان جريجرسون قال إنه يخطط لتنفيذ هجوم كهذا.

وقالت الدعوى إن من المقرر أن يمثل يوم الخميس أمام محكمة تيودور ليفين في ديترويت في جلسة بشأن احتجازه.