السجن مدى الحياة لمنفذ عملية الطعن في مترو لندن

أصدرت محكمة في بريطانيا حكماً بالسجن مدى الحياة على منفذ هجوم الطعن في إحدى محطات مترو أنفاق لندن كانون الأول/ديسمبر الماضي، والذي هتف أثناء تنفيذ هجومه "من أجل سوريا"، فيما تحذر السلطات المحلية من أن اعتداءات أخرى مشابهة، قد تكون أمراً محتملاً.

وقال مساعد مفوض شرطة العاصمة، مارك رولي ، في مؤتمر صحفي عقد في #لندن إن #داعش كما كنا نقول منذ سنتين، فإن احتمال وقوع هجوم إرهابي في بريطانيا هو امر مرجح للغاية، أعتقد أن الناس متخوفون أكثر وقلقون أكثر، بعدما شهدناه من أحداث مروعة في #فرنسا وألمانيا وغيرهما في الفترة الأخيرة".

وطلب رولي من السكان "مضاعفة جهودهم (..) نحن نتلقى أكثر من 3600 اتصال يومياً من العامة الذين يحاولون تطوير قدراتهم والاستجابة بشكل أفضل".

وأضاف "إنهم يسهمون بشكل فعال في جهود مكافحة #الإرهاب ونحن نطلب تعزيز ذلك، أعتقد أنه لا يوجد هجوم يستحيل تفاديه، بالرغم من أن احتمال وقوع الهجمات مرتفع للغاية".