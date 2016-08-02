السفير التركي في الإمارات يحكي قصة الانقلاب الفاشل

تحدث سفير تركيا لدى الإمارات العربية المتحدة، مصطفى ليفينت بيلغن مع الصحافيين في مقر السفارة بأبوظبي، وروى بيلغن قصة الانقلاب الفاشل، الذي حدث في بلده تركيا قبل حوالي أسبوعين.

وتكلم السفير عن فخره بانتمائه للشعب التركي، الذي وقف بوجه الانقلاب الذي هدد ديموقراطية تركيا، وشرح مطولاً قيمة العلم التركي لدى الشعب التركي، ووصف الحالة الشعورية التي عاشها مع الشعب ليلة الانقلاب الفاشل، وسعادته كما جميع الأتراك برؤية علم موحد يرتفع في كل تركيا في وجه الانقلاب، ما يؤكد إصرار الشعب التركي على الحفاظ على الديمقراطية.

وشكر السفير جميع الدول التي وقفت بجانب تركيا، وخص بالذكر دول الخليج والإمارات العربية المتحدة، وخص دول الخليج العربي، منوهاً إلى سرعة الاستجابة الخليجية وسرعة التضامن مع تركيا.

ووصف السفير الانقلاب الأخير الفاشل بأنه الانقلاب الأكثر بشاعة مقارنة بالانقلابات التي شهدها التاريخ التركي، ولكنه في ذات الوقت، كان – أي الانقلاب - دليلاً جديداً على وحدة الأتراك تحت العلم التركي والديمقراطية التركية.

وأجاب السفير على أسئلة الصحافيين السياسية والاجتماعية، وفي جواب على سؤال طرحته "العربية.نت" حول مدى تفاؤل الحكومة بقدرتها على المحافظة على الأمن في المجتمع التركي، خصوصاً أن ما شهدته تركيا ليس حدثاً صغيراً، بأن "خروج الشعب كله يد واحدة جعلهم يتوحدون بكلمة واحدة رافضة للانقلاب، وهذا لم يترك مجالاً لأي انفلات أمني"، وأشار إلى أن الحكومة التركية تبذل قصارى جهدها لإعادة الوضع في تركيا إلى الاستقرار التام.

وحول الاعتقالات والتوقيفات التي حدثت بأعداد كبيرة في تركيا، أشار السفير إلى أن ما حدث من خلال الانقلاب هو مؤامرة على تركيا وخيانة، وأن الاعتقالات والتوقيفات تهدف إلى التأكد من أن كل من شارك أو ساهم في الانقلاب سيأخذ عقابه الذي يستحق.

وحول المراسلات البروتوكولية بين أنقرة وواشنطن بشأن "غولن" قال السفير إن المحادثات بدأت بالفعل، وإن تركيا تحضر ملفاً رسمياً لواشنطن من أجل تسليمه لتركيا، واتهم السفير غولن بالتآمر وبقيادته للانقلاب الفاشل.

وأشار السفير إلى أن تركيا ستستمر في التعاون مع دول العالم بمحاربة الإرهاب متمثلاً بتنظيم "داعش"، وأن ما حدث في تركيا لن يوقفها عن حرب داعش.

وأخيراً.. أعاد السفير أكثر من مرة فخره وسعادته بشعبه الذي وقف في وجه الانقلاب، وتكلم بحزن عن عائلات "القتلى" من الشعب التركي الذين ذهبوا ضحية الانقلاب الفاشل.