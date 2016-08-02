ترامب ردا على أوباما: كلينتون غير مؤهلة لأي منصب حكومي

رد المرشح الجمهوري بانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد #ترامب على انتقاد الرئيس باراك أوباما له بوصفه غير مؤهل للمنصب وقال إن منافسته الديمقراطية #هيلاري_كلينتون تبنت سياسات "أضرت بالأمن القومي وبالعمال الأميركيين".

جاء ذلك في بيان أصدره ترامب بعد فترة وجيزة من انتقاد أوباما الحاد له ودعوته الزعماء الجمهوريين لسحب الدعم من مرشحهم "غير المؤهل بالمرة" لتولي منصب الرئاسة.

وقال ترامب في البيان "أثبتت هيلاري كلينتون أنها غير لائقة للعمل في أي منصب حكومي".

وكان الرئيس الأميركي باراك #أوباما قد قال الثلاثاء إن انتقادات المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب لأسرة كابتن مسلم بالجيش الأميركي قتل في #العراق وعدم فهمه لقضايا حساسة تجعله "غير مؤهل بالمرة" لتولي منصب الرئاسة.

وقال أوباما مخاطبا زعماء #جمهوريين إنهم نددوا مرارا بتصريحات لترامب لكنهم لا يزالون يدعمونه "لا بد وأن تأتي نقطة تقولون عندها "كفى".