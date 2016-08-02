تركيا.. توقيف 100 موظف بالمستشفى العسكري في أنقرة

صدرت مذكرات #توقيف بحق 100 موظف في #المستشفى_العسكري في #انقرة بينهم أطباء كما أفادت شبكة "ان تي في" التركية وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في #تركيا يوم 15 يوليو الماضي.

وأفادت الشبكة التركية أن الشرطة تجري حاليا مداهمات في مستشفى غولهان، أكبر مستشفى عسكري في أنقرة، بحثا عن الأشخاص المستهدفين بمذكرات التوقيف.

وفي تطور، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم اليوم الثلاثاء إن تركيا سيطرت على مصانع وأحواض بناء سفن تابعة للجيش في إطار إعادة هيكلة شاملة للقوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب.

وقال يلدرم، الذي كان يتحدث لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، إن إعادة هيكلة القوات المسلحة التركية لن تضعف الجيش بل ستوجه تركيزه إلى الأنشطة الضرورية للأمن القومي.