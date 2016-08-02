تصعيد بين ألمانيا وتركيا حول اللاجئين والتأشيرات

رفض وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الثلاثاء "تهديد" #تركيا بوقف تطبيق الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي المتعلق بالهجرة، والذي يحد من وصول #اللاجئين الى اوروبا في حال لم يتم اعفاء الاتراك من تأشيرات دخول الى الدول الاعضاء.

وقال شتاينماير في حديث لصحيفة "راينيشي بوست" الاقليمية الالمانية إن "توجيه انذارات وإطلاق تهديدات لا يأتي بنتيجة".

ويرد الوزير الالماني بذلك على نظيره التركي مولود جاويش اوغلو الذي كرر الاثنين التهديد بوقف العمل بالاتفاق في حال لم يفتح الاوروبيون حدودهم امام الاتراك بحلول اكتوبر.

واعتبر وزير الخارجية الالماني انه لا يزال يتوجب على تركيا "المزيد من العمل" للحصول على اعفاءات من تأشيرات دخول الى دول الاتحاد الاوروبي. واضاف ان "تركيا تعهدت بتطبيق المطالب" من اجل الحصول على هذه الاعفاءات "وهذا الامر لم يطبق حتى الآن".

من جهته اعتبر وزير الاقتصاد الالماني سيغمار غابرييل الذي يقوم بحملة في شمال البلاد مع حزبه الاجتماعي الديمقراطي، الاثنين، انه "لا يمكن لألمانيا او اوروبا في اي من الاحوال ان تتعرضا للابتزاز" من جانب تركيا.

والنقطة الاساسية العالقة من بين الشروط الـ 72 التي فرضتها بروكسل في الاتفاق، من اجل الغاء تأشيرات الدخول للأتراك هي تخفيف #انقرة قوانين مكافحة الارهاب التي لا تتطابق مع المعايير الاوروبية.

ورفض #شتاينماير التكهن بخطة بديلة في حال فشل الاتفاق الذي يعلق عليه الاوروبيون آمالا كبرى لوقف تدفق المهاجرين الى القارة، واكد انه "من المصلحة المشتركة للاتحاد الاوروبي وتركيا التوصل الى حل".

والى جانب المحادثات الصاخبة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، ظهر توتر ألماني تركي منذ عدة ايام اثر منع بث كلمة عبر الفيديو للرئيس التركي رجب طيب اردوغان امام مناصريه خلال تظاهرة للأتراك الاحد في كولونيا (غربا).

ووصفت انقرة قرار المحكمة الدستورية هذا بأنه "غير مقبول" واستدعت الاثنين القائم بالاعمال الالماني في تركيا، في خطوة قللت المانيا من اهميتها معتبرة انها عادية.