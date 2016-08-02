جاسوس للصين في مكتب التحقيقات الفيدرالي

اعترف موظف إلكترونيات في #مكتب_التحقيقات_الفيدرالي (اف بي اي) أمام محكمة في نيويورك الاثنين بأنه عمل #جاسوسا لحساب #الصين وسلم مسؤولا في الحكومة الصينية معلومات حساسة.

ويواجه كون شان تشون، المعروف كذلك باسم جوي تشون (46 عاما)، السجن لمدة 10 سنوات عندما يصدر قاض فدرالي الحكم بحقه في الثاني من ديسمبر، بحسب ممثلي النيابة الأميركية.

واعتقل تشون في مارس بعد أن عمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي لمدة 9 سنوات، وحصل على تصريح بالاطلاع على معلومات امنية سرية للغاية في 1998.

واعترف بجمع معلومات حساسة وتمريرها إلى المسؤول الصيني مقابل مبالغ مالية. ومن بين المعلومات التي كشف عنها هوية عميل في مكتب التحقيقات وحركة سفره، ومعلومات عن هيكل داخلي في المكتب وتقنيات الاستطلاع التي يستخدمها المكتب، بحسب مسؤولين أميركيين.

وأقر تشون، المولود في الصين والحاصل على الجنسية الأميركية بعد انتقاله للعيش فيها، بإحدى التهم الموجهة إليه في المحكمة الاثنين.

وقال بريت بهارارا الممثل البارز لنيابة مانهاتن، إن الجريمة هي "خيانة لوطننا وتهديد لأمننا".

وأضاف: "عندما يكون مرتكب الحريمة موظفا في مكتب التحقيقات مثل كون شان تشون، فإن التهديد يصبح أكثر خطورة، والخداع مزدوجا".