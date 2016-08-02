جنوب السودان.. 60 ألفا فروا خلال 3 أسابيع

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء أن نحو 60 ألف شخص فروا من #جنوب_السودان منذ تصاعد العنف في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مليسا فلمينج في تصريحات صحافية: "أبلغونا بأمور مثيرة للقلق للغاية. الجماعات المسلحة تمارس أنشطتها على الطرق المؤدية إلى أوغندا وتمنع الناس من الفرار".

وأضافت: "الجماعات المسلحة تنهب القرى وتقتل المدنيين وتجند الشبان والصبية في صفوفها قسرا".

وذكرت المفوضية أن معظم الفارين اتجهوا إلى #أوغندا لتتضاعف بذلك الأعداد على الحدود بين البلدين في الأيام العشرة الماضية، أما البقية فهربوا إلى #السودان و #كينيا.