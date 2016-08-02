داعشي أميركي يعترف بالتخطيط لمهاجمة الكونغرس

أقرّ رجل من ولاية #أوهايو الاثنين بالتخطيط لشن هجوم ضد مقر #الكونغرس الأميركي في واشنطن خلال خطاب حال الاتحاد الذي ألقاء الرئيس باراك أوباما في كانون الثاني/يناير 2015، بحسب ما أفاد مسؤولون من وزارة العدل.

وكان كريستوفر لي كورنيل البالغ من العمر 22 سنة من منطقة سنسيناتي، جمع بندقيتين نصف آليتين، و600 طلقة، وتعلم صنع القنابل استعداداً للهجوم. وقالت السلطات إنه متأثر بتنظيم #داعش المتطرف.

وأوضح بيان حكومي أنه "بعد اعتقاله، نشر نصوصاً على #الإنترنت بينها دعوة للانضمام إليه في هجمات ضد #الولايات_المتحدة ومواطنيها".

ووجهت ثلاث تهم رئيسية إلى كورنيل، منها "محاولة تقديم دعم مادي إلى تنظيم إرهابي"، ويوجه عقوبة بالسجن تصل إلى 40 عاما.