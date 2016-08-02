كيف خطط أميركي داعشي لمهاجمة الكونغرس؟

أقر رجل من ولاية أوهايو، الاثنين، بالتخطيط لشن هجوم ضد مقر #الكونغرس الأميركي في #واشنطن خلال خطاب حال الاتحاد الذي ألقاه الرئيس #باراك_أوباما في يناير 2015، بحسب ما أفاد مسؤولون من وزارة العدل.

وكان كريستوفر لي #كورنيل، البالغ من العمر 22 سنة، وهو من منطقة سنسيناتي، حصل على بندقيتين نصف آليتين، و600 طلقة، وتعلم صنع القنابل استعدادا للهجوم. وقالت السلطات إنه متأثر بتنظيم داعش.

وأوضح بيان حكومي أن كورنيل "نشر نصوصاً على الإنترنت بينها دعوة للانضمام إليه في القتال ضد الولايات المتحدة ومواطنيها".

ووجهت 3 تهم رئيسية إلى كورنيل، منها "محاولة تقديم دعم مادي إلى تنظيم إرهابي"، وهو يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 40 عاماً.