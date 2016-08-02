مساعدات عسكرية أميركية إلى إسرائيل بـ 40 مليار دولار

يُنتظر أن يوقع الطرفان الأميركي والإسرائيلي، في الأيام القليلة القادمة، اتفاق تجديد #المساعدات_العسكرية بين البلدين، والتي تصل إلى 40 مليار دولار، خلال السنوات العشر المقبلة، بحسب مصادر في البلدين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية (الرسمية)، الثلاثاء، أن "مصادر على الجانبين الأميركي والإسرائيلي أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلى #بنيامين_ نتنياهو، قرّر توقيع اتفاق تجديد المساعدات مع الإدارة الأميركية الحالية، وليس انتظار الرئيس القادم".

وأضافت الإذاعة أن "مصادر في #واشنطن أكدت أن الفوارق بين الطرفين قد تقلصت، مرجحة وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل النهائية، خلال المحادثات الجارية في الولايات المتحدة حالياً بين ممثلي الإدارة الأميركية، والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب ناغيل".

وأوضحت مصادر في الكونغرس الأميركي أن #إسرائيل تميل إلى القبول بمطالب إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، بأن تستخدم جميع أموال المساعدات الأمنية التي ستمنحها لها الولايات المتحدة لشراء أسلحة من صنع أميركي لا غير، بحسب الإذاعة.

وتوقعت صحيفة يديعوت آحرونوت، الاثنين، أن تتسلم إسرائيل بموجب هذا الاتفاق كل عام خلال السنوات العشر المقبلة، ما بين 3.5 - 3.7 مليار دولار ما يشكل ارتفاعاً مقارنة مع الاتفاق الحالي، ولكن أقل مما طالب به نتنياهو، وهو 4 مليارات دولار سنويا".