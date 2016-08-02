مفوضية اللاجئين: 40% من النازحين.. عرب

أعلن مسؤول إقليمي بمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن 40% من النازحين يومياً على مستوى العالم، ينتمون للدول العربية، خاصة #سوريا و #العراق.

وأوضح أمين عوض مدير المكتب الإقليمي للمفوضية الأممية أن "ثمة #نزوح لحوالي 51 ألف شخص يومياً على مستوى العالم، 40% منهم ينتمون للعالم العربي، خاصة سوريا والعراق".

وجاء ذلك في كلمة للمسؤول الإقليمي، الثلاثاء، أمام الاجتماع الاستثنائي لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة، وتنظمه الجامعة الدول العربية، على مدى يومين.

وحذر عوض، الذي يشغل أيضاً منصب المنسق الإقليمي للأزمة السورية والعراقية، من تزايد نسبة النزوح التي فاقت كل المعدلات، ووصلت إلى 65 مليون نازح في جميع أنحاء العالم من جراء تصاعد الصراعات والنزاعات.

وتابع: "المفوضية لديها خطة تشمل تدابير لتوفير الحماية والخدمات بالتعاون مع دول الاستضافة لهؤلاء اللاجئين، خاصة من دول الجوار"، دون توضيح أية تفاصيل بشأن تلك الخطة.

وأظهر تقرير المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، أن 24 شخصاً في المتوسط ينزحون ويتركون منازلهم في كل دقيقة حول العالم، وهو رقم يفوق الأرقام المسجلة عام 2005 بأربعة أضعاف (6 أشخاص في الدقيقة).

وخلص التقرير إلى أن عدد سكان العالم يبلغ 7.4 مليار نسمة، وأن "واحدا في كل 113 شخصاً على المستوى العالمي في الوقت الحالي، إما يطلب اللجوء أو مشرد داخلياً أو لاجئ".