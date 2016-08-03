استطلاع: كلينتون توسع تقدمها على ترامب إلى 8 نقاط مئوية

أظهر #استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس ونشر الثلاثاء أن المرشحة الديمقراطية بانتخابات الرئاسة الأميركية #هيلاري_كلينتون وسعت تقدمها على منافسها الجمهوري #دونالد_ترامب إلى 8 نقاط مئوية.

جاء تقدم كلينتون في أعقاب المؤتمر الوطني #الديمقراطي في فيلادلفيا الأسبوع الماضي، والذي رسمت فيه كلينتون وأنصارها صورة متفائلة لأميركا ووسط جدل بخصوص تعليقات ترامب بشأن جندي أميركي مسلم قتل في العراق.

وأظهر الاستطلاع الإلكتروني لآراء 1289 ناخباً محتملا خلال الفترة بين 28 يوليو والأول من أغسطس أن نحو 43 في المئة من الناخبين المحتملين يؤيدون كلينتون مقابل 35 في المئة لترامب وأن 9 في المئة اختاروا "آخرون". ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 3 في المئة.

وواجه ترامب سيلا من الانتقادات في الأيام الأخيرة من حلفاء سياسيين وكذلك من خصوم بعدما انتقد والدي الكابتن بالجيش الأميركي #همايون_خان الذي قتل في العراق عام 2004.