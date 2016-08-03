البنتاغون: الجيش شن غارتين ضد القاعدة باليمن في يوليو

شنّ الجيش الأميركي غارتين جويتين ضد عناصر من #تنظيم_القاعدة في وسط #اليمن في شهر يوليو، بحسب ما أعلنت القيادة المركزية للقوات الأميركية في الشرق الأوسط الثلاثاء.

وأوضح المصدر في بيان أن عنصرا من تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية قتل في الغارة الأولى التي شنت في الثامن من يوليو.

وأضاف أن الغارة الثانية التي شنت في 16 من الشهر نفسه، أسفرت عن مقتل ستة عناصر وإصابة عنصر من التنظيم.

وأوضحت القيادة المركزية للقوات الأميركية أن "تواجد تنظيم القاعدة يزعزع الاستقرار في اليمن، وهو يستغل الاضطرابات في اليمن لتوفير مأوى يخطط من خلاله لهجمات مستقبلية ضد حلفائنا وضد الولايات المتحدة ومصالحها".

وتشن الولايات المتحدة بانتظام #غارات جوية ضد تنظيم القاعدة في اليمن الذي تعتبره الفرع الأكثر خطورة في الشبكة المتطرفة.

ويشهد اليمن منذ مارس 2015 نزاعا بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف تقوده السعودية، و #متمردين مدعومين من #إيران.

واستغلت القاعدة النزاع بين المتمردين #الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية منذ عام 2014 لتوسيع نفوذها في الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.