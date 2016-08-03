تركيا.. الخرطوم تقرر تأميم مدارس غولن بالسودان

أكّد جمال الدين أيدين السفير التركي لدى #الخرطوم، الأربعاء، أنّ الرئاسة السودانية اتخذت قراراً بتأميم #المدارس التابعة لمنظمة "فتح الله غولن/ الكيان الموازي"، والعاملة داخل السودان. وغولن هو خصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويقيم حاليا في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح أيدين أنّ قرارا أوليا بخصوص تأميم مدارس غولن في السودان، تمّ اتخاذه مطلع العام الحالي، وأنّ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في #تركيا منتصف الشهر الماضي، ساهمت في تسريع تنفيذ هذا القرار.

وأضاف أيدين أنّ الرئاسة السودانية أطلقت مشروع #تأميم المدارس، وأنها طلبت من وزارة التربية التركية إرسال وفد إلى السودان بهدف تقديم المساعدة خلال عملية التأميم.

وأشار أيدين إلى أنّ العديد من المنظمات الرسمية والمدنية في السودان، أعلنت دعمها المطلق لتركيا تجاه محاولة الانقلاب الفاشلة، مبيناً أن سفارته ما زالت تستقبل الوفود الداعمة والمتضامنة مع تركيا.