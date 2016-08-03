كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فوق البحر

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأربعاء صاروخا باليستيا من منطقتها الغربية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي هو الأحدث في سلسلة صواريخ باليستية أطلقتها الدولة المنعزلة في تحد لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال مكتب هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية في بيان إن الصاروخ أطلق من منطقة في إقليم هوانجاي الجنوبي إلى الجنوب الغربي من العاصمة بيونغ يانغ.

وفي19 من يوليو أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية طارت لمسافة بين 500 كيلومتر إلى 600 كيلومتر فوق البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت بيونغ يانغ لاحقا إن الصواريخ الثلاثة أطلقت في إطار تدريب لمحاكاة ضربات استباقية ضد موانئ ومطارات كورية جنوبية يستخدمها الجيش الأميركي.

وجاء إطلاق تلك الصواريخ في أعقاب اتفاق الشهر الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لنشر نظام ثاد المتطور للدفاع الصاروخي في الجنوب.

وكانت كوريا الشمالية قد هددت "برد ملموس" على قرار نشر نظام ثاد.