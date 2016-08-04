أفغانستان.. هجوم يستهدف قافلة سياح أجانب غرب البلاد

جرح خمسة سياح أجانب لم تعرف جنسيتهم، وسائقهم، الخميس، في هجوم شنه مسلحون على قافلتهم غرب أفغانستان، وفق ما أعلنت مصادر رسمية لوكالة "فرانس برس".

وأكد ناطق باسم الجيش، نجيب الله نجيبي، أن "خمسة سياح أجانب وسائقهم جرحوا في كمين نصبه مقاتلون من طالبان" على طريق بين ولايتي باميان وهرات.

كما أوضح نجيبي أن "سيارتهم تعرضت لهجوم صاروخي مباشر من طالبان، وأن السياح الخمسة استطاعوا الخروج (منها) وأصيبوا بجروح طفيفة. وهم الآن في طريقهم إلى هرات".

من جهته، أشار المتحدث باسم حاكم هرات، فرهاد جيلاني، إلى أن السياح كانوا مسافرين في موكب تحت حماية الجيش الأفغاني، الذي رد بإطلاق النار، مؤكداً أن "العديد من (عناصر) طالبان قتلوا".

من جانبها، لم تتبن حركة طالبان حتى الآن هذا الهجوم، الذي وقع في جشت الشريف في ولاية غور الجبلية المعزولة (وسط)، في منتصف الطريق بين ولايتي باميان وهرات الغنيتين بالآثار، واللتين تعتبران هادئتين نسبياً في البلاد. ومع ذلك تشهد مناطق عدة في غور اضطرابات.

ويعتبر السفر براً خطيراً في أفغانستان، حيث تتزايد هجمات المسلحين، خصوصاً في شمال البلاد وجنوبها، وشرقها أيضاً، حيث تدور معارك عنيفة.