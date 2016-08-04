اعتقال عناصر من "داعش" شمال لبنان

قال مصدر أمني إن الجيش اللبناني اعتقل عدداً من أعضاء تنظيم #داعش في حملة تحولت إلى معركة بالأسلحة في شمال البلاد الخميس.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد المشتبه بهم لاقى حتفه متأثرا بجروحه.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن أربعة رجال هم سوريان ولبنانيان اتهموا بتنفيذ #هجمات ضد الجيش وتورطوا في أنشطة إرهابية وعمليات #إعدام وقتل.



وشهد لبنان الكثير من الحوادث الأمنية المرتبطة بالصراع في #سوريا المجاورة وشمل هذا هجمات نفذها متطرفون.



وتكرر قصف الجيش لمواقع للمتطرفين بينها ما يقول إنها لمقاتلي داعش في شمال البلاد بالقرب من الحدود السورية.