الحكم بإعدام منفذ هجوم مقر المخابرات الأردنية في البقعة

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت لمنفذ الهجوم على مكتب مخابرات البقعة في لواء عين الباشا، والذي أسفر عن مقتل 5 من منتسبي المخابرات العامة الأردنية.

ووجهت المحكمة بهيئتها العسكرية، لمنفذ الهجوم الرئيسي الذي يدعى "محمود حسن مشارفة" تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية خلافا لأحكام مواد في قانون منع الإرهاب، فيما قررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهم الثاني من جناية بيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع إلى جنحة بيع أسلحة وإدانته بحدود التهمة المعدلة والحكم عليه بالحبس لمدة سنة.

وكان الهجوم الإرهابي وقع في أول أيام شهر رمضان الماضي، وأسفر عن مقتل 5 من مرتبات جهاز المخابرات العامة الأردني. ويبلغ منفذ الهجوم من العمر 22 سنة، وهو صاحب أسبقيات ومسجل بحقه 3 قيود إرهابية، كما سجن عام 2012 بتهمة تجنيد ودعوة سكان المخيم للجهاد لصالح جيش الإسلام المتعاطف مع القاعدة.