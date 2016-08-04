السودان.. أمطار غزيرة تودي بحياة 76 شخصا

أعلن وزير الداخلية السوداني، عصمت عبدالرحمن، مساء الأربعاء أن أمطارا غزيرة هطلت على أجزاء متفرقة من #السودان تسببت في وفاة 76 شخصا وانهيار مئات المنازل.

وما زالت الأمطار تهطل بغزارة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى المياه في #نهر_النيل ويثير مخاوف من زيادة حجم الخسائر.

وقال عبدالرحمن للصحافيين عقب اجتماع في البرلمان لمناقشة الوضع إن "الأمطار تسببت بخسائر في 13 من ولايات البلاد، وأدت إلى وفاة 76 شخصا وانهيار مئات المنازل".

وأضاف أن "الوضع ما زال مقلقا بسبب الآثار التي لم يتم احتواؤها واستمرار التهديد وسط توقعات بهطول مزيد من الأمطار بمعدلات عالية وارتفاع مناسيب النيل".

من جهته، قال المتحدث باسم #الدفاع_المدني محمد دين أبو القاسم الخميس إن " #نهر_النيل يشهد ارتفاعا في مناسيبه على طول المجرى، نتوقع مزيدا من الارتفاع خلال الأسبوع القادم".

وأضاف أبو القاسم أن "ولايات القضارف وكسلا (شرقا) وسنار وجنوب كردفان (وسط) شهدت أمطارا فوق المتوسط".

وغمر فيضان نهر القاش الموسمي عشرات القرى في ولاية كسلا، وأدى إلى انقطاعها عن العالم منذ يومين.