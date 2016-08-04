النمسا تدعو اتحاد أوروبا لوقف محادثات انضمام تركيا

دعا المستشار النمساوي كريستيان كيرن الأربعاء #الاتحاد_الأوروبي إلى وقف محادثات انضمام #تركيا إلى الاتحاد، بينما تقوم #أنقرة بحملة تطهير بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في منتصف تموز/يوليو.

وقال كير لوسائل الإعلام النمساوية "علينا مواجهة الواقع: مفاوضات الانضمام باتت ضربا من الخيال"، مشيرا إلى أن "المعايير الديمقراطية التركية بعيدة عن أن تكون كافية لانضمام" أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه يريد مناقشة هذه القضية خلال اجتماع #المجلس_الأوروبي في 16 أيلول/سبتمبر.

لكن المستشار النمساوي دعا الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن "حلول جديدة بديلة" لمساعدة الاقتصاد التركي على الاقتراب من الشروط الأوروبية.

وقال إن تركيا "تبقى شريكا مهما في قضايا الأمن والتكامل"، مشددا على دور أنقرة الأساسي في أزمة #المهاجرين .