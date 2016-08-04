النمسا تريد إنهاء محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

قال المستشار النمساوي كريستيان كيرن الأربعاء إنه سيبدأ نقاشا بين رؤساء الحكومات الأوروبيين لإنهاء المحادثات مع تركيا بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي بسبب ما سماه أوجه القصور في المعايير الديمقراطية والاقتصادية في البلاد.

وعبر الزعماء الأوروبيون عن قلقهم بشأن الحملة التي يشنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على من يشتبه بأنهم معارضون بعد محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، محددين فكرته إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا كخط أحمر يمنع الانضمام للتكتل.

وشدد كيرن من لهجة انتقاده في مقابلة مع تلفزيون (أو.آر.إف) النمساوي.

وقال "من الحكمة أن نقول جميعا الآن إننا نضغط على زر إعادة الضبط (للعلاقات مع تركيا)" واصفا محادثات الانضمام بأنها "خيال دبلوماسي".

وأضاف "نعرف أن المعايير الديمقراطية ليست كافية بوضوح لتبرير انضمام (تركيا) ...الشأن الاقتصادي له على الأقل نفس الأهمية لأن الاقتصاد التركي ضعيف أكثر مما ينبغي عن المتوسط الأوروبي".

وعندما سئل عما إذا كانت النمسا ستطرح مقترحا لوقف محادثات الانضمام في اجتماع للاتحاد الأوروبي في 16 سبتمبر أيلول قال كيرن إن النمسا "ستبدأ نقاشا بشأن هذا. سنطالب بمفهوم بديل".