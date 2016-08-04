اليونان تنقذ 70 مهاجراً قبالة جزيرة ليسبوس

قالت السلطات اليونانية إنها أنقذت اليوم الخميس 70 مهاجرا من البحر في أكبر تدفق في مرة واحدة من #تركيا المجاورة منذ محاولة انقلاب فاشلة هناك الشهر الماضي.

وتراجعت بشدة أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى #الجزر اليونانية قادمين من تركيا، والتي كانت تصل في مثل هذا الوقت من العام إلى الآلاف بعد إبرام اتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في مارس/آذار لكبح تدفق #المهاجرين إلى #أوروبا ويهرب أغلبهم من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وانتشل خفر السواحل اليوناني 67 شخصا من على متن زورق قبالة جزيرة ليسبوس بينما انتشلوا ثلاثة آخرين بعد أن سقطوا في #الماء.

وقال مسؤول في خفر السواحل لرويترز "كان هناك قارب وعلى متنه 70 شخصا في مأزق".

وأمس الأربعاء، انتشل خفر السواحل اليوناني 38 شخصا من على متن سفينة ترفع علم سيراليون في منطقة بيلوبونيز #جنوب البلاد قبالة مدينة جيثيون.

ودخل مئات الآلاف من اللاجئين إلى اليونان من خلال عبور #الممر_البحري الضيق بين جزيرة ليسبوس #اليونانية والسواحل #التركية العام الماضي. ومنذ مارس/آذار قلت أعداد الوافدين بشدة.