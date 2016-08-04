تركيا تعتقل 20 يشتبه أنهم أعضاء في داعش

قالت وكالة دوجان الخاصة للأنباء، إن الشرطة التركية اعتقلت 20 يشتبه في أنهم من أعضاء تنظيم داعش في مدينة أضنة الجنوبية في وقت مبكر، اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أن شرطة مكافحة الإرهاب تدعمها طائرة #هليكوبتر نفذت مداهمات متزامنة في 22 موقعا في المدينة بعد معلومات عن أن #خلايا للتنظيم المتطرف تخطط لهجمات.

وأضافت أن المشتبه بهم ومن بينهم قيادات محلية كبيرة في التنظيم نقلوا إلى مقر شرطة أضنة لاستجوابهم.

وقال الرئيس رجب طيب #أردوغان إن أعضاء في داعش ترجع أصولهم لجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق كانوا وراء هجوم على المطار الرئيسي في اسطنبول في يونيو/حزيران الماضي أسفر عن مقتل 45 شخصا. واعتقل العشرات بعد الهجوم.

وتسيطر داعش على منطقة في #سوريا على الحدود مع #تركيا شرقي أضنة.

وتقع المدينة قرب #قاعدة_إنجيرليك الجوية حيث تتمركز قوات أميركية وتستخدم في ضربات جوية لقتال #داعش.