حتى الرضّع لم يسلموا من ترامب!

يتواصل مسلسل تصريحات المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية، #دونالد_ترامب، المثيرة للجدل، فبعد تصريحاته اللاذعة ضد الإسلام والمسلمين، ورغم استمرار الضجة التي أثيرت حول انتقاداته الأخيرة لعائلة جندي أميركي مسلم قتِل في العراق، جاء الدور هذه المرة على الرضع.

فقد سقط دونالد ترامب مجددا٬ الثلاثاء٬ في حقل ألغام سياسي محتمل آخر، بسبب بكاء طفل، وإن كان لا يعير اهتماما على ما يبدو لتبعات ما يصدر عنه وتأثير ذلك على صورته وحظوظه في ولوج البيت الأبيض.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"٬ كان المرشح الجمهوري يتحدث خلال إحدى الفعاليات الانتخابية في مدينة أشبورن بولاية فيرجينيا٬ عندما بدأ رضيع مع أحد الحاضرين في البكاء.

وقال "ترامب": "أحب الأطفال.. يا له من طفل.. يا له من طفل جميل.. إنه جميل وبصحة جيدة٬ هذا ما نريد".

وبعد فترة قصيرة٬ بدأ الطفل في البكاء مرة أخرى، فقال ترامب: "في الواقع٬ لقد كنت أمزح فحسب. فلتخرجي الطفل من هنا. أعتقد أن الأم اعتقدت حقاً أنني أحب وجود طفل يبكي بينما أتحدث، لا بأس الناس لا يفهمون٬ ولا بأس بهذا".