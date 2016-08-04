محكمة في اسطنبول تصدر مذكرة اعتقال بحق غولن

أصدرت محكمة في اسطنبول، الخميس، مذكرة اعتقال بحق الداعية فتح الله #غولن ، والتي تعتبر الأولى بعد المحاولة الانقلابية في 15 تموز/يوليو، وفق الإعلام الرسمي.

وتتهم السلطات غولن، الذي يعيش في بنسلفانيا في الولايات المتحدة، بـ"إصدار الأمر بتنفيذ المحاولة الانقلابية"، وفقاً لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

من جانبه، نفى الداعية بشدة أي ضلوع له في المحاولة الانقلابية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أن التهم الموجهة لغولن هي "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من مزاولة وظائفها، وحرمان حرية أشخاص بشكل جبري أو تحت التهديد أو الحيلة، وارتكاب جريمة قتل، وممارسة القتل الممنهج بحق موظفي الدولة، ومحاولة إزالة النظام الدستوري، وإلحاق أضرار بالممتلكات والممتلكات العامة".

وكانت #تركيا قد أصدرت مذكرة اعتقال سابقة بحق غولن في كانون الأول/ديسمبر بتهم إنشاء وإدارة "منظمة إرهابية مسلحة"، واستخدام الترهيب لحرمان شخص من حريته.

كما دعت أنقرة الولايات المتحدة مراراً إلى تسليمها غولن، وأرسلت مجموعتين من الوثائق إلى واشنطن منذ الانقلاب كدليل على تورطه فيه.