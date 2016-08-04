مخاوف من احتجاز ركاب مروحية باكستانية تحطمت بأفغانستان

قال مسؤولان أفغانيان ومسؤولان باكستانيان كبيران، إن طائرة هليكوبتر باكستانية تحطمت عندما هبطت اضطراريا في منطقة تسيطر عليها حركة #طالبان في أفغانستان اليوم الخميس، وإن كل ركابها وطاقمها مفقودون، ويخشى أن يكون مقاتلو الحركة احتجزوهم.

وسقطت الطائرة في إقليم لوجار بالقرب من الحدود مع المناطق الجبلية القبلية التي ينعدم فيها القانون في باكستان.

وقال صميم صالح، المتحدث باسم حاكم لوجار "من احتجزتهم #طالبان باكستانيون لم يتم إسقاط الطائرة لكنها هبطت اضطراريا بسبب #مشكلة فنية".

وأكد مسؤولان باكستانيان أن طائرة #هليكوبتر تابعة لحكومة إقليم #البنجاب سقطت في #أفغانستان وقالا إن مصير #الطاقم لم يتضح بعد.