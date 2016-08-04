مقتل امرأة وإصابة آخرين في هجوم بسكين وسط لندن

أعلن نائب رئيس #الشرطة_البريطانية ، مارك رولي، صباح الخميس أن الرجل الذي اعتقل بعد هجوم بالسكين أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين بجروح مساء الأربعاء في لندن، يعاني من اضطرابات عقلية.

وقال رولي إن "شخصا يبلغ من العمر 19 عاما أوقف بعيد الساعة 22,39 (21,39 ت غ) وهو موجود حاليا في المستشفى. وتفيد مؤشرات أولية أن الحالة العقلية لعبت دورا مهما في هذا العمل"، مشيراً إلى أن الشرطة لم تجد دليلاً على دافع إرهابي لهذا الاعتداء.

كما ذكر أن المرأة التي قتلت في الاعتداء هي مواطنة لأميركية، لافتاً إلى أن المصابين يحملون الجنسيات الأسترالية، الأميركية، الإسرائيلية والبريطانية.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت عن مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح مساء الأربعاء في هجوم بالسكين في ساحة راسل سكوير في وسط #لندن ، مشيرة إلى أنها تحقق في إمكانية ارتباط العمل بـ"الإرهاب".

وأوضحت أن منفذ الهجوم الذي وقع قبيل الساعة 22,30 (21,30 ت غ) أوقف بعدما تم صعقه بمسدس كهربائي. ولم تحدد الوضع الصحي للجرحى ولا طبيعة إصاباتهم.

وفرض طوق أمني حول مكان الهجوم غير البعيد عن المتحف البريطاني، وفق صحافية من وكالة فرانس برس.

وكان قائد شرطة مدينة لندن السير برنارد هوغان هاو حذر الأحد من إمكانية وقوع هجوم إرهابي في #المملكة_المتحدة . وقال إن السؤال ليس ما إذا كان سيقع هجوم بل "متى" سيحدث ذلك.

ورفعت #بريطانيا في آب/أغسطس 2014 مستوى الإنذار من تهديد إرهابي إلى الدرجة الرابعة على سلم من 5 درجات، مما يشير إلى أن وقوع اعتداء "مرجح".

رئيس بلدية لندن: سلامة السكان أولويتنا

إلى ذلك، قال صادق خان رئيس بلدية لندن، اليوم الخميس، إن سلامة سكان المدينة تأتي في صدارة أولوياته، وحثّ السكان على التزام الهدوء وتوخي الحذر بعد هجوم بسكين في وسط العاصمة البريطانية.

وذكر خان في بيان "سلامة كل سكان لندن هي الأولوية الأولى بالنسبة لي".

كما أضاف: "أحث كافة السكان على الهدوء واليقظة. برجاء إبلاغ الشرطة عن أي شيء مريب. لدينا جميعا دور مهم نضطلع به كعيون وآذان لشرطتنا وخدماتنا الأمنية وفي المساعدة في بقاء لندن آمنة".