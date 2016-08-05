خطأ فني يتسبب بإخلاء برج إيفل

أفاد مصدر أمني فرنسي أنه جرى مساء الجمعة إخلاء برج إيفل عن طريق الخطأ بسبب وقوع موظف في التباس لاعتقاده بوقوع حادث ووجود خطر فعلي في حين أن الأمر كان مجرد تمرين روتيني.

وأوضح المصدر بنبرة ملؤها الغضب "كان تمريناً داخلياً على محاكاة (وقوع حادث) مثل عشرات التمارين المماثلة التي تجري أسبوعياً ولكن الأمر لم يجر كما ينبغي. هناك موظف اعتقد أنه إنذار حقيقي فتم إخلاء البرج".

وأضاف "ما كان ينبغي إخلاء البرج"، واصفاً ما جرى بأنه "خطأ" ناجم عن "عدم فهم" الموظف لحقيقة الوضع.

ونفى المصدر أن يكون الأمر يتعلق بطرد مشبوه.

يأتي هذا الالتباس في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطات الفرنسية إلغاء فعاليتين مهمتين بسبب مخاطر وقوع اعتداءات.

وقالت مارتين أوبري رئيسة بلدية ليل إن البازار السنوي الشهير الذي يقام عادة في أول نهاية اسبوع من أيلول/سبتمبر في هذه المدينة "ألغي" لأسباب أمنية خوفاً من حصول اعتداءات.

بدوره، أعلن عمدة مدينة #نيس فيليب برادال إلغاء بطولة #أوروبا للدراجات الهوائية على الطريق والتي كانت مقررة من 14 الى 18 أيلول/سبتمبر المقبل، لدواع أمنية.