إيطاليا: اعتقلنا مهربي بشر يقودهم إرهابي متطرف

اعتقلت الشرطة الإيطالية، اليوم الجمعة، 8 أشخاص للاشتباه بتهريبهم للبشر وتزوير وثائق، قائلة إن زعيم العصابة بايع تنظيم #داعش .

وقالت الشرطة في بيان، إن المجموعة التي تضم 8 أشخاص وتتألف بالكامل من أناس غير إيطاليين استخدمت عقودا وكشوفا مزورة وفرتها شركة منسوجات متواطئة شمالي #نابولي للحصول على تأشيرات عمل لمهاجرين غير شرعيين.

وأضافت #الشرطة أن العصابة الإجرامية يتزعمها محمد كامل خميري، وهو رجل تونسي سبق أن اعتقل في تهم تتعلق بتهريب المخدرات. وأصبح خميري متطرفاً ويخضع للاستجواب في تهم تتعلق بـ #الإرهاب .

وأفاد ممثل الادعاء لويجي ألبرتو كانافالي للصحافيين أن خميري قال بالعربية في اتصال هاتفي سجلته الشرطة في كانون الثاني/يناير 2015 سأكون أحد رجال داعش ما دمت حيا، وإذا مت فإني أطالبكم بالانضمام".

وقال المحققون بعد رصد نشاطه على #الإنترنت ومواقع #التواصل_الاجتماعي إن خميري أصبح أكثر تطرفاً بمرور الوقت.

وأكدت الشرطة أنه احتفل عندما قام المسلحون -الذين قيل فيما بعد إنهم تحركوا باسم داعش بسلسلة من الهجمات في #باريس في تشرين الثاني/نوفمبر وأودت بحياة 130 شخصا.