اعتقال 6 في إندونيسيا خططوا لمهاجمة سنغافورة

أعلن متحدث باسم شرطة #إندونيسيا إلقاء القبض على ستة إندونيسيين في جزيرة باتام، الجمعة، خططوا لشن هجوم في #سنغافورة .

وقال المتحدث، أجوس ريانتو، للصحفيين، إن "ما نفهمه حتى الآن هو أنهم كانوا يخططون لمهاجمة أهداف مهمة ومناطق مزدحمة، بينها مراكز للشرطة. كما حصلنا على معلومات عن أن هؤلاء المشتبه بهم خططوا بالتعاون مع إرهابي من #داعش موجود في #سوريا حالياً لمهاجمة سنغافورة عبر باتام".

ويشتبه في أن للستة صلات ببحر النعيم وهو إندونيسي يقاتل مع تنظيم "داعش" في سوريا ويعتقد أنه أحد العقول المدبرة لهجوم وقع وسط جاكرتا في كانون الثاني/يناير، قتل فيه ثمانية، بينهم المهاجمون الأربعة.

وتقع باتام جنوبي سنغافورة مباشرة.