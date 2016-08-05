الأردن يقتل شخصاً ويصيب آخر حاولا التسلل لأراضيه

قتلت قوات حرس الحدود الأردنية شخصاً وأصابت آخر حاولا اجتياز الحدود الشمالية الشرقية من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية، وفقاً لبيان #الجيش_الأردني.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود أحبطت ظهر اليوم الجمعة، محاولة تسلل على الواجهة الشمالية الشرقية من #المملكة، لشخصين حاولا اجتياز الحدود من الأراضي الأردنية باتجاه #الأراضي_السورية، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة آخر تطبيقا لقواعد الاشتباك المعمول بها.

وأكد المصدر أن الحدود الشمالية الشرقية من المملكة هي منطقة عسكرية مغلقة، وسيتم التعامل مع أي تحركات ضمنها دون تنسيق مسبق بكل حزم وقوة وبكل الوسائل المتاحة حفاظاً على الأمن الوطني للمملكة.

وفي سياق متصل، أحبطت قوات #حرس_الحدود، محاولة تسلل لشخصين يحملان جنسية أجنبية أثناء محاولتهما اجتياز #الحدود باتجاه إحدى الدول المجاورة.

وقال المصدر المسؤول إنه تم تحويل الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة.