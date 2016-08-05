الكويت.. ضبط فلبينية داعشية خططت لعمل إرهابي

ضبطت الأجهزة الأمنية في #الكويت فلبينية، الجمعة، بتهمة الانتماء لتنظيم #داعش والتخطيط لعمل إرهابي.

وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية "تمكن الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض على المتهمة لينافي ازويلو بيسكايدا من مواليد 1984 وتحمل الجنسية الفلبينية، وذلك ضمن الجهود الاستباقية والاحترازية التي تبذلها الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، بتهمة الانتماء ومبايعة ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي والاستعداد لتنفيذ عمل إرهابي".

وأوضحت الإدارة، وفق بيان لوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من رصد أحد الحسابات الإلكترونية تديره المتهمة، والتي دخلت إلى البلاد في شهر حزيران/يونيو الماضي بتأشيرة دخول عمالة منزلية مادة 20 ومن خلال تواصلها وتخابرها مع ذلك التنظيم الإرهابي في #ليبيا باستخدام اسم وكنية مختلفة في محاولة للإفلات والتملص من رقابة ومتابعة الأجهزة الأمنية.

وأشارت الإدارة إلى أن المتهمة أقرت بعد مواجهتها بالأدلة والبراهين أنها كانت على استعداد للقيام بأي عمل إرهابي بمجرد أن تتاح لها الفرصة لذلك، وفور توفر الوسائل اللازمة، لاستهداف فئة معينة من فئات المجتمع الكويتي، بقصد زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وإثارة الفتنة.