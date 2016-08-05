اليونان تستضيف قمة لدول جنوب أوروبا في سبتمبر

تستضيف اليونان في أوائل أيلول/سبتمبر قمة لدول جنوب #أوروبا تهدف إلى مناقشة قضايا الاقتصاد و #الهجرة ، وفق ما أعلن مصدر حكومي الجمعة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "نسعى إلى إجراء محادثات مع دول تتشارك المشكلات نفسها" مع #اليونان ، موضحا أن الهدف هو التمهيد "للقاء بين قادة دول جنوب منطقة اليورو".

ومن المفترض أن ينعقد هذا اللقاء الذي لا تزال تحضيراته في بدايتها، في 9 أيلول/سبتمبر. ووجهت دعوة حضور إلى كل من قبرص وفرنسا ومالطا وإيطاليا والبرتغال واسبانيا، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ 6 سنوات، تعصف أزمة اقتصادية باليونان التي تواجهها بفضل قروض دائنيها. وشهدت البلاد في الآونة الأخيرة، تدفقا غير مسبوق للمهاجرين، ما دفعها أيضا إلى طلب المساعدة من #الاتحاد_الأوروبي .