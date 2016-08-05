تركيا: إعادة هيكلة الجيش تستهدف منع وقوع انقلاب جديد

أعلن وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق، الجمعة، أن خطط بلاده لإعادة هيكلة القوات المسلحة تهدف إلى القضاء على احتمال محاولة انقلاب أخرى، وأن الخطوات ستجري بما يتفق مع هيكل وروح حلف شمال الأطلسي.

وقال إيشيق لرويترز: "تهدف إعادة الهيكلة إلى إلغاء الآلية التي نفذت ستة انقلابات صغيرة وكبيرة في الأعوام الستين الماضية. الخطوات التي ننفذها تتلاءم تماماً مع هيكل وروح حلف شمال الأطلسي".

وأشار إلى أنه لم يتم إلقاء القبض بعد على 288 عسكرياً، بينهم تسعة جنرالات، بعد أن قامت مجموعة من الجيش بمحاولة انقلاب في 15 تموز/يوليو.

كما أضاف الوزير أن أعضاء التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، ما زالوا يقصفون أهداف تنظيم #داعش في سوريا من قاعدة إنجيرليك الجوية

بجنوب #تركيا ، بعد أن استخدم جنود مارقون القاعدة خلال محاولة الانقلاب.