تركيا تطرد 167 موظفاً من هيئة الأبحاث العلمية

نقلت محطة إن.تي.في التلفزيونية التركية، الجمعة، عن وزير الصناعة، فاروق أوزلو، قوله إن الحكومة طردت 167 من العاملين بهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك) مع استمرار تطهير مؤسسات الدولة في أعقاب محاولة الانقلاب الشهر الماضي.



وتعرض أكثر من 60 ألف شخص من الجيش والقضاء وموظفي القطاع العام والسلك التعليمي للاعتقال أو الإيقاف عن العمل أو التحقيق لاحتمال علاقتهم بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله #غولن الذي تتهمه #أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو.