قالت السلطات الفرنسية إن رجلا توفي الخميس متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل ثلاثة أسابيع في هجوم بشاحنة على حشود في مدينة #نيس ما يرفع عدد قتلى الحادث إلى 85.
وذكرت صحيفة نيس ماتان ووسائل إعلام أخرى أن فرانسواز زوجة بيير هاترمان وابنه قتلا في #هجوم_نيس ولا تزال ابنته البالغة من العمر 14 عاما في المستشفى.
وقال رئيس منطقة الريفيرا كريستيان إستورزي على حسابه على # تويتر "فكري مشغول بابنة وأسرة وأقارب بيير هاترمان الذي توفي للتو."
وأعلن تنظيم #داعش مسؤوليته عن الهجوم وأشاد بمحمد لحويج بوهلال المولود في #تونس والذي قاد الشاحنة ليصدم بها حشدا من المحتفلين على شاطئ نيس في يوم الباستيل قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.
فرنسا.. وفاة أحد جرحى هجوم نيس
قالت السلطات الفرنسية إن رجلا توفي الخميس متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل ثلاثة أسابيع في هجوم بشاحنة على حشود في مدينة #نيس ما يرفع عدد قتلى الحادث إلى 85.