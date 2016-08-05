مشاحنات كلامية بين وزيري الخارجية التركي والنمساوي

دعا وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتس، #تركيا ، الجمعة، إلى الاعتدال في تصريحاتها وأفعالها، بعد أن وصف نظيره التركي، تشاوش أوغلو، #النمسا بأنها عاصمة العنصرية والتطرف.

وجاءت تصريحات تشاوش أوغلو بعد أن قال المستشار النمساوي إنه سيبدأ مناقشات مع الزعماء الأوروبيين لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب مشاكلها الديمقراطية والاقتصادية.

كما نسب متحدث إلى وزير الخارجية النمساوي قوله إنه يرفض بشدة انتقاد وزير خارجية تركيا للنمسا، داعياً أنقرة لأن تكون معتدلة في اختيار كلماتها وتحركاتها في الداخل وأن تقوم بواجباتها.