إيطاليا والمجر وسلوفينيا تتعاون للقبض على مهربي مهاجرين

ألقت أجهزة الشرطة في #إيطاليا والمجر وسلوفينيا القبض، السبت، على أربعة أشخاص في عملية منسقة استهدفت مجموعة يشتبه بتهريبها مهاجرين إلى إيطاليا بشكل غير مشروع من دول البلقان، وفق الشرطة الإيطالية.

وتم إلقاء القبض على اثنين في شمال إيطاليا، وعلى واحد في بودابست، وواحد في مدينة ماريبور في سلوفينيا. ويواجه الأربعة تهمة التآمر الجنائي ومساعدة الهجرة السرية والتحريض عليها.

وقالت الشرطة الإيطالية في بيان، إن المشتبه بهم جزء من مجموعة إجرامية متعددة الجنسيات نشأت في باكستان، واتخذت من ميلانو مقراً لها.

وتابعت في بيانها أن المجموعة نقلت مهاجرين باكستانيين وبنغالاً وأفغاناً من #المجر إلى إيطاليا ودول بشمال #أوروبا بعد أن خبأتهم في شاحنات نقل واستخرجت لهم وثائق مزورة.

كذلك ذكرت أن هذا العمل يدر ربحاً يصل إلى 500 ألف يورو سنوياً.

وتدفق أكثر من مليون مهاجر، كثيرون منهم فارون من الصراعات في #سوريا و #العراق و #أفغانستان على أوروبا عبر #اليونان منذ العام الماضي، كما سلك كثيرون طريق #البلقان للوصول إلى غرب أوروبا.