انفجار يصيب مسؤولا كبيرا من الانفصاليين شرق أوكرانيا

أصيب رئيس منطقة لوجانسك التي يسيطر عليها #الانفصاليون في شرق #أوكرانيا اليوم السبت إثر انفجار بجوار سيارته وصفه مسؤولون إقليميون بأنه محاولة اغتيال.

وقال مصدر في مستشفى يتلقى فيه المسؤول العلاج لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء إن إيجور بلوتنيتسكي رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أصيب بجروح نتيجة شظايا بسبب #الانفجار .

ووفقا لمتحدث باسم الانفصاليين في مركز لوجانسك للمعلومات فإن الإصابات لا تشكل خطرا على حياته.

ووقع الانفجار في أعقاب زيادة كبيرة في أعمال العنف بشرق #أوكرانيا حيث يقاتل الانفصاليون الموالون لـ #روسيا القوات الحكومية على الرغم من اتفاق هش لوقف إطلاق النار.