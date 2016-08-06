بريطانيا.. منفذ هجوم متنزه راسل يمثل أمام المحكمة

مثل الشاب، زكريا بولهان، وهو نرويجي من أصل صومالي، يبلغ من العمر 19 عاماً، أمام محكمة، السبت، بتهمة قتل أميركية هاجمها بسكين وسط لندن الأسبوع الماضي وأصاب أيضاً خمسة آخرين، وفق وسائل إعلام بريطانية.

وقالت "بي بي سي" إن بولهان محتجز إلى حين محاكمته بتهمة قتل السائحة، دارلين هورتون، التي تبلغ من العمر 64 عاماً. كما وجهت له خمسة اتهامات بالشروع في القتل أيضاً.

وكانت الشرطة قد تلقت اتصالاً، في وقت متأخر الأربعاء، بعد أن بدأ رجل يطعن الناس في متنزه راسل سكوير في لندن، وهو موقع قريب من مكان شهد تفجيراً انتحارياً عام 2005. وقالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أن هجوم الأربعاء له صلة بالإرهاب.

وأشارت إلى أن رجلاً بريطانياً يعاني جروحاً خطيرة بعد طعنه في المعدة. كذلك طعن المهاجم أربعة آخرين -هم أميركي ورجل وامرأة من أستراليا وإسرائيلية- لكنهم خرجوا من المستشفى.