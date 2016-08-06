تركيا ماضية بسياسة العزل رغم الاعتراضات الأوروبية

تعيش #تركيا تحت ضغوط استثنائية، ففي الوقت الذي ترفض فيه التدخل في شؤونها الداخلية من قبل حلفائها الغربيين، فإنها لا تزال راغبة وبشدة في المحافظة على قربها من #الاتحاد_الأوروبي و #حلف_شمال_الأطلسي الغاضب منها هذه الأيام.

ويضع هذا تركيا في حالة من عدم التوازن، فهي تعلن مضيها بعمليات الاعتقال والعزل داخلياً تحت ذريعة حماية نفسها من ارتدادات الانقلاب، غير مكترثة فيما يبدو بنتائج ذلك على علاقاتها الخارجية، وحلمها الذي دام ثلاثة عقود بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أكد وزير الدفاع التركي، فكري إيشِق، أن السلطات في بلاده تبحث عن قرابة 300 عسكري، بينهم تسعة جنرالات، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، ورغم ذلك يؤكد أن ملف العزل والداعية فتح الله غولن لن يؤثر على علاقات بلاده بحلف شمال الأطلسي وأوروبا.

ويمضي زميله وزير الصناعة، فاروق أوزلو، بالتأكيد على أن الحكومة طردت 167 من العاملين بهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية مع استمرار تطهير مؤسسات الدولة، على حد وصفه.

وتزداد ردود الفعل الأوروبية الغاضبة مع هذا السعي التركي، ما انعكس توتراً وتبادلاً للاتهامات مع النمسا، الأمر الذي انتهى باتهام وزير الدفاع النمساوي للحكومة التركية بالدكتاتورية. وقبل ذلك سادت العلاقات التركية الألمانية توتراً، بسبب التهديدات التركية بوقف تنفيذ اتفاق الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا وإصدار البرلمان الألماني قراراً يعترف فيه بإبادة الأرمن. وآخرها ما أعلنت عنه الخارجية الألمانية أن مواطنة ألمانية موقوفة منذ أيام في تركيا للاشتباه بصلتها بحركة فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب.

كما يواصل الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، في ظل هذه التناقضات ما بين الأفعال والرغبات، إصدار مراسيم العزل، غير آبه بكل الأصوات الرافضة لما يقوم به، ورغم ذلك فإن آماله بعلاقات إيجابية مع حلفائه الغربيين لا تزال قائمة.