أولمبياد ريو.. الشرطة البرازيلية تفجر حقيبة مشبوهة

أعلنت الشرطة البرازيلية تفجير حقيبة مشبوهة تسببت في دوي انفجار قوي بالقرب من خط نهاية منافسات دراجات الطرق للرجال في الأولمبياد السبت.

وقالت متحدثة باسم إدارة #الأمن_العام إن قوات الأمن في دورة #الألعاب_الأولمبية المقامة بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل فجرت حقيبة تركها شخص قرب نهاية مضمار سباق الدراجات.



وأضافت أن المسؤولين يعتقدون أن الحقيبة ربما تخص أحد الأشخاص المشردين، لكن الإجراءات تقتضي تدمير الأشياء التي يتركها الأفراد سواء عن قصد أو سهوا.

وخلال الأيام الماضية، تخلص خبراء المفرقعات من العبوات المثيرة للشبهات بتفجيرها تحت السيطرة في ريو.